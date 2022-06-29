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Bursa merkezli kataloglu fuhuş çetesine operasyon! 10 gözaltı

DHA
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Giriş: 29.06.2022 09:24
Bursa merkezli 2 ilde kadınlara zorla fuhuş yaptıran çeteye yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Çetenin referansla müşterilerini artırdığı ve gönderilen katalog üzerinden anlaştıkları tespit edildi.
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