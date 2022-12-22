22 Aralık 2022, Perşembe
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Bursa merkezli iki ilde şafak operasyonu! Hırsızın sözleri şoke etti
Bursa merkezli iki ilde 300 polisin katılımı ile düzenlenen operasyonda 29 hırsızlık zanlısı ve aranan şahıs yakalandı. Gazetecilerin sorusu üzerine hırsızlık zanlısı kadın, ''Sanki adam öldürdük, yaz; 9 ölü, 15 yaralı'' diyerek tepki gösterdi.