Bursa merkezli iki ilde şafak operasyonu! Hırsızın sözleri şoke etti

Bursa merkezli iki ilde 300 polisin katılımı ile düzenlenen operasyonda 29 hırsızlık zanlısı ve aranan şahıs yakalandı. Gazetecilerin sorusu üzerine hırsızlık zanlısı kadın, ''Sanki adam öldürdük, yaz; 9 ölü, 15 yaralı'' diyerek tepki gösterdi.