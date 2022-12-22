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Bursa merkezli iki ilde şafak operasyonu! Hırsızın sözleri şoke etti

İHA
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Giriş: 22.12.2022 15:49
Bursa merkezli iki ilde 300 polisin katılımı ile düzenlenen operasyonda 29 hırsızlık zanlısı ve aranan şahıs yakalandı. Gazetecilerin sorusu üzerine hırsızlık zanlısı kadın, ''Sanki adam öldürdük, yaz; 9 ölü, 15 yaralı'' diyerek tepki gösterdi.
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