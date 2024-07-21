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Bursa İznik’teki orman yangını kontrol altında! A Haber bölgede

Bursa İznik’teki orman yangını kontrol altında! A Haber bölgede

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.07.2024 20:38
Bursa’nın İznik ilçesinde çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. A Haber muhabiri Yusuf Gül o noktadan son durumu aktardı.
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Bursa İznik’teki orman yangını kontrol altında! A Haber bölgede
Bursa İznik’teki orman yangını kontrol altında! A Haber bölgede
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