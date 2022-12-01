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Bursa-İzmir yolunda zincirleme kaza! Yoğun sis nedeniyle üç noktada 20'den fazla araç birbirine girdi

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Giriş: 01.12.2022 12:24
Bursa- İzmir karayolunda sis nedeniyle 3 ayrı noktada zincirleme kaza meydana geldi. 20'den fazla aracın karıştığı kazada olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İzmir yolunda trafikte aksamalar yaşandığı bildirildi.
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