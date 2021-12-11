11 Aralık 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bursa - İstanbul seferinin yapıldığı deniz otobüsündeki panik anları kamerada

Bursa - İstanbul seferinin yapıldığı deniz otobüsündeki panik anları kamerada

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.12.2021 12:30
Bursa - İstanbul seferinin yapıldığı deniz otobüsünde, fırtına nedeniyle panik yaşandı. Sağa sola yatan deniz otobüsünde çığlık atıp, can yeleği giyen yolculardan bazıları, fenalaştı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bursa ile İstanbul arasında sefer yapılan deniz otobüsü, fırtına nedeniyle uzun süre sallandı. Sağa sola yatan deniz otobüsündeki yaklaşık 200 yolcu, tedbir amaçlı can yeleği giydi. Panik yaşayan yolcular, çığlık atarken, bazıları fenalaştı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, bazı yolcuların koltuklara güçlükle tutunduğu ve midesi bulananların ise tuvalet önünde kuyruk oluşturduğu görüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fırtınada sallanan deniz otobüsündeki panik anları kamerada
Fırtınada sallanan deniz otobüsündeki panik anları kamerada
İzmir’de esnafın ekmek teknesi sular altında kaldı
İzmir'de esnafın ekmek teknesi sular altında kaldı
ABD’li Sarai’yi öldüren sanığa yeniden 11 yıl 8 ay hapis cezası
ABD’li Sarai’yi öldüren sanığa yeniden 11 yıl 8 ay hapis cezası
Caddebostan Sahili kırmızıya büründü!
Caddebostan Sahili kırmızıya büründü!
Kelebekler Vadisi cinayetinde yeni gelişme!
Kelebekler Vadisi cinayetinde yeni gelişme!
11 Aralık hava durumu | Meteorolojiden kar uyarısı!
11 Aralık hava durumu | Meteorolojiden kar uyarısı!
Caddebostan sahilini yine kırmızı renkli yosunlar kapladı
Caddebostan sahilini yine kırmızı renkli yosunlar kapladı
Kadıköy’de ehliyetsiz ve alkollü sürücü yolcu alan otobüse çarptı
Kadıköy’de ehliyetsiz ve alkollü sürücü yolcu alan otobüse çarptı
Kadıköy’de okul bahçesine girip liseli öğrenciyi darp ettiler
Kadıköy’de okul bahçesine girip liseli öğrenciyi darp ettiler
Ankara’da feci kaza! 6 can gitti
Ankara'da feci kaza! 6 can gitti
Acil servisteki patlama anı kamerada
Acil servisteki patlama anı kamerada
Şiddetli patlama Büyük hasar...
Şiddetli patlama Büyük hasar...
Daha Fazla Video Göster