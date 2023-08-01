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Bursa İnegöl'de fabrika yangını! 4 fabrikaya daha sıçradı

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Giriş: 01.08.2023 17:50
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iplik ürettiği belirtilen fabrikada yangın çıktı. Fabrikadan yükselen yoğun duman gökyüzünü kaparken ilçenin de birçok yerinden görüldü.
Bursa İnegöl’de fabrika yangını!
Bursa İnegöl'de fabrika yangını!
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