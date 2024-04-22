Bursa İnegöl'de aç kalan tilki, ilçe merkezine indi

Aç kalan tilki, ormandan İnegöl'e inerek Mahmudiye Mahallesi mobilya sanayiinde yiyecek aradı. Bir araç sürücüsü tilkiyi görünce şaşırırken, görüntülemeyi de ihmal etmedi. Bir süre sonra tilki geldiği ormanlık alana giderek gözden kayboldu.

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