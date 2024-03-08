08 Mart 2024, Cuma
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Bursa Gemlik'te yunuslar görsel şölen oluşturdu
Bursa Gemlik'te ortaya çıkan yunuslar görsel şölen oluştururken o anlar balıkçılar tarafından kaydedildi. Gemlik Narlı sahilinde ortaya çıkan yunus balıkları görsel şölen oluşturdu. Bir süre suyun üstüne zıplayan yunus balıkları balık tutan balıkçılar vatandaşlar tarafından kaydedildi. Sevimli yunuslar bir süre sonra gözden kayboldu.