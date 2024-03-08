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Bursa Gemlik'te yunuslar görsel şölen oluşturdu

İHA
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Giriş: 08.03.2024 11:16
Bursa Gemlik'te ortaya çıkan yunuslar görsel şölen oluştururken o anlar balıkçılar tarafından kaydedildi. Gemlik Narlı sahilinde ortaya çıkan yunus balıkları görsel şölen oluşturdu. Bir süre suyun üstüne zıplayan yunus balıkları balık tutan balıkçılar vatandaşlar tarafından kaydedildi. Sevimli yunuslar bir süre sonra gözden kayboldu.
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