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Bursa Gemlik’te vatandaşları tedirgin eden manzara! Sürü halinde sitelerin içine girdiler

A Haber
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Giriş: 07.09.2023 09:37
Bursa'nın Gemlik ilçesinde daha önce ormandan yerleşime inen domuzlar şimdi de yiyecek aramak için sitelerin içine girmeye başladılar. Vatandaşlar ise tedirgin.
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