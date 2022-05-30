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Bursa Gemlik’te tornavidalı cinayet! Kuzenleri barıştırmak isterken hayatını kaybetti

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Giriş: 30.05.2022 09:40
Bursa'da Erol Tolar, aralarındaki husumet son bulsun diye 3 kuzeni bir araya getirdi. Taraflar arasında kavga çıktı. Erol Tolar göğsüne saplanan tornavidayla hayatını kaybetti. Olayda 2 kişi de yaralandı. Katil zanlısı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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