Bursa Gemlik’te tornavidalı cinayet! Kuzenleri barıştırmak isterken hayatını kaybetti

Bursa'da Erol Tolar, aralarındaki husumet son bulsun diye 3 kuzeni bir araya getirdi. Taraflar arasında kavga çıktı. Erol Tolar göğsüne saplanan tornavidayla hayatını kaybetti. Olayda 2 kişi de yaralandı. Katil zanlısı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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