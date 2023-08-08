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Bursa çevresinde acı olay! Takla atan otomobilde 2 genç hayatını kaybetti

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Giriş: 08.08.2023 09:17
Bursa'da içerisinde 4 gencin bulunduğu otomobil. kontrolden çıkarak takla attı. Araçtan savrulan gençlerden 2'si yaşamını yitirirken, 2'si ağır yaralandı
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