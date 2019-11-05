Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş A Haber'e konuştu ve projeleri anlattı

AK Parti iktidarı döneminde 17 yılında birçok kentte büyük değişimler yaşandı. O şehirlerden birisi de bursa. Peki, Bursa’da hangi hizmetler vatandaşlar için hayata geçti? Belediyeler projeleri nasıl hayata geçiriyor? Projeler için belediyeler nasıl çalışıyor? A Haber’e konuk olan Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş ildeki projeleri anlattı.

BURSA BELEDİYE BAŞKANI ALİNUR AKTAŞ KİMDİR?

1970 Bursa İnegöl doğumlu olan Alinur Aktaş, ilk, orta ve lise öğreniminin ardından Bursa/Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinden mezun olmuştur. Yüksek lisansını Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi alanında yapan Aktaş, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirdir.

Mobilya sektöründe uzun yıllar üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra ortakları ile birlikte kurduğu mobilya firmasıyla ticari hayata atılmıştır. Aktif ticaretine inşaat-yapı malzemeleri alanında faaliyet gösteren şirketinde devam etmektedir.

2002 yılında Ak parti Kurucu yönetim kurulu üyesi olarak siyasi hayatı başlamış ardından 2004 yılındaki yerel seçimlerde İnegöl Belediye Başkanı seçilmiştir. Ekonomi, ticaret, turizm, sanayi, eğitim, spor, alt ve üst yapı çalışmalarındaki vizyon projeleri ve marka şehir hedefiyle 3 dönem boyunca belediye başkanlığı görevini başarıyla sürdüren Aktaş, farklı alanlarda yaptığı projelerle bir çok kez 'Yılın Belediye Başkanı' seçilmiştir.

02 Kasım 2017 tarihinde Büyükşehir meclisinde yapılan olağanüstü oturumda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine getirilen Alinur Aktaş, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. İngilizce ve Arapça bilen Aktaş evli ve 2 çocuk babasıdır.