02 Ekim 2021, Cumartesi
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Burs arayanlar için kritik gün! Hangi kurum, öğrencilere ne kadar burs veriyor? 320-420-550-600-750-900 lira burs imkanı!.
Öğrencilerin okul hayatında en çok ihtiyaç duyduğu maddi kaynaklar burs imkanlarıyla sağlanıyor. Alınacak bursların miktarları veren kuruma göre değişiklik gösteriyor. 320-420-550-600-750-900 TL burstan faydalanmak isteyen öğrenciler başvuru tarihlerini kaçırmak istemiyor. İşte; üniversite öğrencileri için burs imkanları!