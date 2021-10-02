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Burs arayanlar için kritik gün! Hangi kurum, öğrencilere ne kadar burs veriyor? 320-420-550-600-750-900 lira burs imkanı!.

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Giriş: 02.10.2021 11:49
Öğrencilerin okul hayatında en çok ihtiyaç duyduğu maddi kaynaklar burs imkanlarıyla sağlanıyor. Alınacak bursların miktarları veren kuruma göre değişiklik gösteriyor. 320-420-550-600-750-900 TL burstan faydalanmak isteyen öğrenciler başvuru tarihlerini kaçırmak istemiyor. İşte; üniversite öğrencileri için burs imkanları!
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