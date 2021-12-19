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Burdur’da trafik faciası! Tırın dorsesi devrildi: Çevreyolu ulaşıma kapatıldı

İHA
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Giriş: 19.12.2021 13:53
Burdur’da ağaç kabuğu taşıyan tırın dorsesi sürücüsünün kayganlaşan yol sebebiyle kontrolünü kaybetmesi sonucunda devrildi. Burdur-Afyonkarahisar yolu trafiğe kapandı. Şanslı sürçü kazayı yara almadan atlattı.
Tırın dorsesi devrildi: Yol ulaşıma kapatıldı
Tırın dorsesi devrildi: Yol ulaşıma kapatıldı
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