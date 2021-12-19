19 Aralık 2021, Pazar
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Burdur’da trafik faciası! Tırın dorsesi devrildi: Çevreyolu ulaşıma kapatıldı
Burdur’da ağaç kabuğu taşıyan tırın dorsesi sürücüsünün kayganlaşan yol sebebiyle kontrolünü kaybetmesi sonucunda devrildi. Burdur-Afyonkarahisar yolu trafiğe kapandı. Şanslı sürçü kazayı yara almadan atlattı.