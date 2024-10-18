Burdur’da şeker pancarı hasadında yüksek rekolte beklentisi

Burdur’un Gölhisar ilçesinde bölge ve çevresinin ana geçim kaynaklarından biri olan ve yaklaşık 60 yıldır ekimi yapılan şeker pancarında hasat sürüyor. Yağışın az olmasına rağmen rekoltenin yüksek olması çiftçiyi sevindirirken bir dönümden yaklaşık 11 ton pancar elde ediliyor.

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