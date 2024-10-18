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Burdur’da şeker pancarı hasadında yüksek rekolte beklentisi

Burdur’da şeker pancarı hasadında yüksek rekolte beklentisi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.10.2024 16:31
Güncelleme:18.10.2024 16:31
Burdur’un Gölhisar ilçesinde bölge ve çevresinin ana geçim kaynaklarından biri olan ve yaklaşık 60 yıldır ekimi yapılan şeker pancarında hasat sürüyor. Yağışın az olmasına rağmen rekoltenin yüksek olması çiftçiyi sevindirirken bir dönümden yaklaşık 11 ton pancar elde ediliyor.
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