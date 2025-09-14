14 Eylül 2025, Pazar

Burdur’da otomobil durağa daldı: 2 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2025 00:26
Burdur-Fethiye kara yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili otobüs durağına çarptı. Kazada durağın boş olması faciayı önlerken, araçtaki 2 kişi yaralandı.
