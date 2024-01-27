27 Ocak 2024, Cumartesi
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Burdur'da halk otobüsünde oyuncak tabancayla tehdit karakolluk etti
Burdur’da özel halk otobüsüne binen bir yolcunun ücret ödemesini isteyen otobüs şoförüne cebindeki tabancayı çıkartarak "Bunu burada öldürsem kaç yıl yerim" dediği anlar kameralara yansıdı. Şoförün şikayeti üzerine gözaltına alınan yolcu ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Yolcunun, polisteki ifadesinde tabancanın oyuncak olduğunu söylediği öğrenilirken otobüs şoförü Arif Sayın, "Yolcuların canı bize emanet, bizim canımız kime emanet" dedi.