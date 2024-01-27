27 Ocak 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Burdur'da halk otobüsünde oyuncak tabancayla tehdit karakolluk etti

Burdur'da halk otobüsünde oyuncak tabancayla tehdit karakolluk etti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.01.2024 14:59
Burdur’da özel halk otobüsüne binen bir yolcunun ücret ödemesini isteyen otobüs şoförüne cebindeki tabancayı çıkartarak "Bunu burada öldürsem kaç yıl yerim" dediği anlar kameralara yansıdı. Şoförün şikayeti üzerine gözaltına alınan yolcu ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Yolcunun, polisteki ifadesinde tabancanın oyuncak olduğunu söylediği öğrenilirken otobüs şoförü Arif Sayın, "Yolcuların canı bize emanet, bizim canımız kime emanet" dedi.
Bursa’da ucuz tencere, tabak çılgınlığı
Bursa'da ucuz tencere, tabak çılgınlığı
Oyuncak tabancayla tehdit karakolluk etti
Oyuncak tabancayla tehdit karakolluk etti
Adana’da kanlı pusu kamerada!
Adana'da kanlı pusu kamerada!
Zeytinburnu’nda iki poşet dolusu parayı gasp ettiler
Zeytinburnu'nda iki poşet dolusu parayı gasp ettiler
Dolandırıcılara operasyon!
Dolandırıcılara operasyon!
Barışma teklifini reddetti canından oldu!
Barışma teklifini reddetti canından oldu!
Siirt-Şırnak kara yolu kapatıldı!
Siirt-Şırnak kara yolu kapatıldı!
İstanbul’da trafik yoğunluğu!
İstanbul'da trafik yoğunluğu!
Türkiye’nin ilk astronotu’dan bağlantı!
Türkiye'nin ilk astronotu'dan bağlantı!
Devletin şefkatli eli daima omuzlarında
Devletin şefkatli eli daima omuzlarında
Hangi bölgelere kar yağacak?
Hangi bölgelere kar yağacak?
31 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı!
31 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı!
Daha Fazla Video Göster