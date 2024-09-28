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Burdur'da durakta bekleyen kadını av tüfeğiyle vuran zanlı tutuklandı

Burdur'da durakta bekleyen kadını av tüfeğiyle vuran zanlı tutuklandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.09.2024 17:32
Burdur'da işe gitmek için durakta otobüs bekleyen kadını yolun karşısından av tüfeği ile vurup bacağından yaralayarak kaçan zanlı, polis ekipleri tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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