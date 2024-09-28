28 Eylül 2024, Cumartesi
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Burdur'da durakta bekleyen kadını av tüfeğiyle vuran zanlı tutuklandı
Burdur'da işe gitmek için durakta otobüs bekleyen kadını yolun karşısından av tüfeği ile vurup bacağından yaralayarak kaçan zanlı, polis ekipleri tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.