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Burdur’da düğün salonunda sele yakalandılar! Davetlilerin can telaşı kamerada

İHA
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Giriş: 06.06.2022 09:13
Burdur'da şiddetli yağışların ardından meydana gelen sele düğün salonunda yakalanan davetliler canlarını kurtarmak için masaların üzerine çıktılar. Düğünde korku dolu anlar yaşayan konuklar salonun kapı ve camlarının kırılıp suyun boşaltması ile rahatlarken kabus anları cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.
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