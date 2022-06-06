06 Haziran 2022, Pazartesi
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Burdur’da düğün salonunda sele yakalandılar! Davetlilerin can telaşı kamerada
Burdur'da şiddetli yağışların ardından meydana gelen sele düğün salonunda yakalanan davetliler canlarını kurtarmak için masaların üzerine çıktılar. Düğünde korku dolu anlar yaşayan konuklar salonun kapı ve camlarının kırılıp suyun boşaltması ile rahatlarken kabus anları cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.