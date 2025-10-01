01 Ekim 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Burdur’da doğalgaz kokusu paniğe neden oldu
Burdur’da doğalgaz kokusu paniğe neden oldu

Burdur’da doğalgaz kokusu paniğe neden oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.10.2025 00:39
Burdur’da akşam saatlerinde kent genelinde hissedilen doğalgaz kokusu, vatandaşları kısa süreli paniğe sevk etti. İlk başta gaz sızıntısı sanılan koku, Torosgaz Dağıtım A.Ş.’nin Kışla Mahallesi tesisinde meydana gelen teknik arızadan kaynaklandı. Belediye hoparlörleri ve Burdur Valiliği, kokunun tehlikeli olmadığını ve arızanın giderildiğini duyurdu. Vatandaşlar, kendilerini güvenli bir şekilde dışarı attıklarını belirtti. Ekipler ise sahada kontrollerini titizlikle sürdürüyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Burdur’da doğalgaz kokusu paniğe neden oldu
Burdur’da doğalgaz kokusu paniğe neden oldu
Burdur’da doğalgaz kokusu paniğe neden oldu
Bağcılar’da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı
Bağcılar’da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı
Yüksek sesli müzik dinleyen sürücülere ceza
Yüksek sesli müzik dinleyen sürücülere ceza
Çorum’da otomobil refüje çarptı: 1 yaralı
Çorum'da otomobil refüje çarptı: 1 yaralı
Bartın’da yağış kazaya yol açtı!
Bartın’da yağış kazaya yol açtı!
Bir ailenin yok olduğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Bir ailenin yok olduğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Park halindeki otomobil alev alev yandı!
Park halindeki otomobil alev alev yandı!
Ağabeyini çekiçle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi
Ağabeyini çekiçle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi
İzmir’de köpeğe kemerli şiddet kamerada
İzmir'de köpeğe kemerli şiddet kamerada
Geminin ambarına düşen işçi yaralandı
Geminin ambarına düşen işçi yaralandı
Küçükçekmece’de market tartışması yumruklu kavga ile bitti
Küçükçekmece’de market tartışması yumruklu kavga ile bitti
Fenomen Neslihan Güngen ilk kez hakim karşısında
Fenomen Neslihan Güngen ilk kez hakim karşısında
Daha Fazla Video Göster