Burdur’da doğalgaz kokusu paniğe neden oldu

Burdur’da akşam saatlerinde kent genelinde hissedilen doğalgaz kokusu, vatandaşları kısa süreli paniğe sevk etti. İlk başta gaz sızıntısı sanılan koku, Torosgaz Dağıtım A.Ş.’nin Kışla Mahallesi tesisinde meydana gelen teknik arızadan kaynaklandı. Belediye hoparlörleri ve Burdur Valiliği, kokunun tehlikeli olmadığını ve arızanın giderildiğini duyurdu. Vatandaşlar, kendilerini güvenli bir şekilde dışarı attıklarını belirtti. Ekipler ise sahada kontrollerini titizlikle sürdürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN