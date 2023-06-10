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Burdur'da can pazarı! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada 5 kişi hayatını kaybetti

DHA
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Giriş: 10.06.2023 14:51
Burdur'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi öldü, 2’si ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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