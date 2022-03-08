08 Mart 2022, Salı
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Burdur'da 4 genci hayattan koparan kazada boğazları düğümleyen detay: 1 sene önce...
Burdur'da şoförünün direksiyon kontrolünü kaybederek istinat duvarına çarpmasıyla gerçekleşen feci kazada 4 genç yaşamını yitirmişti. Hayatını kaybeden Kerime Ece Karataş'ın babasının 1 sene önce de dayanması zor bir acı yaşadığı ortaya çıktı!