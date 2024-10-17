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Burdur'da 26 gündür kayıp Fatmanur'dan haber alınamıyor

Burdur'da 26 gündür kayıp Fatmanur'dan haber alınamıyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.10.2024 16:24
Güncelleme:17.10.2024 16:24
Burdur'un Bucak ilçesinde 21 Eylül'den beri kayıp olan kızları Fatmanur Elibol'u (24) bulmak için kapı kapı gezen acılı aile yetkililerden kızlarını bulmaları için yardım istiyor.
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