17 Ekim 2024, Perşembe
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Burdur'da 26 gündür kayıp Fatmanur'dan haber alınamıyor
Burdur'un Bucak ilçesinde 21 Eylül'den beri kayıp olan kızları Fatmanur Elibol'u (24) bulmak için kapı kapı gezen acılı aile yetkililerden kızlarını bulmaları için yardım istiyor.