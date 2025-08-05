05 Ağustos 2025, Salı

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Burdur’da 2 gündür haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

Burdur’da 2 gündür haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Giriş: 05.08.2025 13:00
Burdur merkez Bozkurt Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Ahmet Deveci'ye ulaşamayan şehir dışında yaşayan oğlu yakınlarından yardım istedi. Dün gece eve gelen yakınları Ahmet Deveci'yi yatağında hareketsiz halde buldu. Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği değerlendirilen Deveci'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından morga konuldu.
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Burdur’da 2 gündür haber alınamayan adam evinde ölü bulundu
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