05 Ağustos 2025, Salı
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Burdur’da 2 gündür haber alınamayan adam evinde ölü bulundu
Burdur merkez Bozkurt Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Ahmet Deveci'ye ulaşamayan şehir dışında yaşayan oğlu yakınlarından yardım istedi. Dün gece eve gelen yakınları Ahmet Deveci'yi yatağında hareketsiz halde buldu. Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği değerlendirilen Deveci'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından morga konuldu.