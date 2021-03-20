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Burdur'da 17 yaşındaki Gizem Canbulut sevgilisi tarafından öldürüldü

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Giriş: 20.03.2021 10:21
Güncelleme:20.03.2021 10:21
Burdur Bucak'ta 17 yaşındaki Gizem Canbulut, parkta tartıştığı erkek arkadaşı 19 yaşındaki E.Y. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Bir süre sonra polisi arayan E.Y. evinde olduğunu söyledi. Polis, eve gelip E.Y.'yi gözaltına aldı. Burdur Valiliği ise konuyla ilgili yaptığı açıklamda maktulün ailesine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarının görevlendirildiğini açıkladı.

Burdur'un Bucak ilçesindeki Yunus Emre Parkı'nda dün 13.30 sıralarında, Gizem Canbulut (17) ile erkek arkadaşı E.Y. (19) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyürken, E.Y., genç kızı bıçaklayıp kaçtı.

GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ
Gizem Canbulut kanlar içinde yere yığılırken, çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, olaydan sonra cinayet şüphelisi E.Y.'nin peşine düştü.

POLİSİ ARAYIP 'EVDEYİM' DEDİ
Bir süre sonra polisi arayan E.Y., evinde olduğunu söyledi. Polis eve gidip E.Y.'yi gözaltına aldı. E.Y. ve Gizem Canbulut'un Bucak Necati Topay Ticaret Meslek Lisesi'nde bir dönem birlikte okudukları öğrenildi.

Burdur Valiliği'nin konuyla ilgili açıklamasında, "Yunus Emre Parkı'ndaki kasten öldürme olayı ile ilgili E.Y. isimli şahıs gözaltına alınmış olup, adli süreç titizlikle yürütülmektedir.

Hukuki sürece Valiliğimizce müdahil olunmuş, maktulün ailesine hukuki destek vermek üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları görevlendirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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