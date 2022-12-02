Burcu Sağlam son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberi... Bursa'daki uçak kazası Türkiye'nin gündemine oturdu. Kaza ile ilgili tüm detaylar merak edilirken feci olay sonucu yaşamını yitiren Burcu Sağlam'ın cenazesi toprağa verildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN