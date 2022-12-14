14 Aralık 2022, Çarşamba
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Burası AFRİKA değil İSTANBUL! Belgeselleri aratmayan görüntüler
İstanbul'da su seviyesinin düşmesini fırsat bilen mandalar, Sazlıdere Gölü üzerinden sürü halinde geçti. Tek sıra halinde çobanı takip eden mandaların yolculuğu eşsiz görüntüler oluşturdu.