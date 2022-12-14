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Burası AFRİKA değil İSTANBUL! Belgeselleri aratmayan görüntüler

A Haber
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Giriş: 14.12.2022 09:19
İstanbul'da su seviyesinin düşmesini fırsat bilen mandalar, Sazlıdere Gölü üzerinden sürü halinde geçti. Tek sıra halinde çobanı takip eden mandaların yolculuğu eşsiz görüntüler oluşturdu.
Burası Afrika değil İstanbul! BURASI AFRİKA DEĞİL İSTANBUL!

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Burası Afrika değil İstanbul
Burası Afrika değil İstanbul
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