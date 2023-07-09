09 Temmuz 2023, Pazar
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Burası Afrika değil! Görüntüler Türkiye'den... Belgeselleri aratmadı
Deniz seviyesinden yaklaşık bin 73 metre yükseklikte yer alan ve Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarından geçen göç rotası üzerinde bulunan Hürmetçi Sazlığı'nda, mandaların sağım yolculuğu izleyenleri kendine hayran bırakırken Afrika'da çekilen belgeselleri de aratmıyor.