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Burası Afrika değil! Görüntüler Türkiye'den... Belgeselleri aratmadı

İHA
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Giriş: 09.07.2023 15:35
Deniz seviyesinden yaklaşık bin 73 metre yükseklikte yer alan ve Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarından geçen göç rotası üzerinde bulunan Hürmetçi Sazlığı'nda, mandaların sağım yolculuğu izleyenleri kendine hayran bırakırken Afrika'da çekilen belgeselleri de aratmıyor.
Burası Afrika değil! Görüntüler Türkiyeden BURASI AFRİKA DEĞİL! GÖRÜNTÜLER TÜRKİYE'DEN

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Burası Afrika değil! Görüntüler Türkiye’den
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