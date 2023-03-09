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Burada yok yok! Havalimanında unutulan 5 kamyon eşya satışa çıkıyor

DHA
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Giriş: 09.03.2023 11:40
Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde unutulan veya sahipleri tarafından alınmayan 5 kamyon dolusu eşya ihaleyle satıldı. Havalimanında unutulan eşyalar arasında yaklaşık bin cep telefonu olmak üzere 2 bin 400 elektronik cihaz Avcılar'da satılacak.
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