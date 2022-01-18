Bunu da yaptılar! Ankara’da Gömleksiz Köprüsü çalındı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, akıllara durgunluk getiren cinsten bir hırsızlığa imza atıldı. 1936 yılında Kirmir Çayı üzerinde yapılan ve 44 senedir kullanılmayan Gömleksiz Köprüsü, çalındı. İş makineleri yardımıyla köprüyü yıkıp, 70 ton demiri tabyalarıyla beraber kamyonlar ile götürdüğü belirlenen hurdacı Z.K., emniyet güçlerince yakalanarak tutuklandı.

Ankara ve Beypazarı arasındaki yolun Dibecik Mahallesi mevkisinde, Kirmir Çayı üzerindeki köprü, 1936'da inşa edildi. Betonarme yapılan köprü, 42 sene kullanıldı. Ankara ile Beypazarı arasında şöforlerin geliş-gidiş olarak kullandığı, hemen hemen 500 metre uzunluğundaki köprü, 1978 senesinde yaşanan sel afetinde ağır hasar aldı. Köprünün bir takım kısımları yıkılırken, bazı yerlerinde de derin çatlaklar oluştu. Aynı sene yeni köprünün yapılıp, kullanılmaya başlamasının ardından eski köprü, atıl kaldı.



KÖPRÜ ÇALINDI



44 yıldır atıl olan köprü, yaklaşık 10 gün önce tabyaları ile birlikte çalındı. 2 iş makinesi ile yıkılan köprünün tabyaları, parçalar halinde kamyonlara yüklenip götürüldü. Çevredekiler, köprünün devlet ihalesi ile satıldığını düşünerek ihbarda bulunmazken, birkaç gün sonra jandarmanın fark etmesi üzerine çalışma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri de incelenerek yapılan çalışmada, Ankara'da hurdacılık yapan Z.K. tarafından köprünün çalındığı tespit edildi. Z.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

DEĞERİ 500 BİN TL



Z.K.'nin, atıl durumdaki köprünün demirlerini almak için CİMER'e başvuruda bulunduğu, olumsuz yanıt almasına rağmen 2 iş makinesi kiralayıp, köprüyü yıkarak, kamyonlarla parçalar halinde Ankara'daki hurdacılar sitesine götürdüğü ve burada parçalayıp, 70 ton demir elde ettiği belirlendi. Köprü demirlerinin değerinin, 500 bin TL olduğu belirtildi. Köprünün yıkım ve tahliye çalışmasının 4 gün sürdüğü öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Köprünün parçalanması ve tahliyesinde çalışanların da ifadelerine başvuruldu.



'RESMİ YIKIM OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜK KÖPRÜYÜ ÇALMIŞLAR'



Yakındaki akaryakıt istasyonunda çalışan Özcan Güler, köprüdeki çalışmayı gördüğünü; ancak Z.K.'nin ve çalışanların rahat tavırları nedeniyle şüphelenmediklerini, resmi yıkım olduğunu düşündüklerini söyledi. Güler, "Biz burayı ihaleyle aldılar, yıkıyorlar, değerlendirecekler, diye düşündük ama sonradan öğrendik ki köprüyü çalmışlar. İş makineleri sürekli çalıştı. Kimse şüphelenmedi. 5-6 gün sürdü. Aldılar götürdüler. Biz de daha sonra jandarmanın tahkikatıyla öğrendik" diye konuştu.



'KARAYOLLARI ÇALIŞMA YAPIYOR, SANDIK'

Bölgedeki iş yerine ait depoda bekçi olarak görev yapan Cemalettin Çakıroğlu ise "Karayolları çalışma yapıyor, sandık. 4-5 gün çalıştılar. Kepçe çalışıyordu. Hiç bu tarafa gelmediler. Kimler olduğunu da hiç görmedik" dedi.



Öte yandan Gömleksiz Köprüsü'nün tescilli yapı olmadığı öğrenildi.