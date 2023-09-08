Bungalov faciasında 6 can kaybı! Bungalov evler selde ne kadar riskli, nasıl ve nereye kurulmalı?

Kırklareli'nde meydana gelen sel felaketinde bungalov evlerin sürüklenmesi faciaya yol açtı. Ölüm bungalovları 6 kişiye mezar oldu. Peki bungalov evler selde ne kadar riskli? Bungalov evler nasıl kurulmalı? İmar planındaki yeri ne? Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik’in konuğu olan inşaat mühendisi Taner Doğan anlattı.

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