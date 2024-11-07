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Bungalov ev taşıyan tır tünel girişine takıldı!

Bungalov ev taşıyan tır tünel girişine takıldı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.11.2024 01:18
Sinop-Samsun Yolu Çiftlik tüneli mevkiinde üzerinde bungalov ev taşıyan 34 KZ 6191 plakalı tır Çiftlik Tüneli'ne girdiği esnada üzerindeki bungalov ev tünelin girişine takıldı. Yol trafiğe kapandı. Tünel girişine takılan tırın polis ekipleri kontrolünde geri geri gitmesi sağlandı. Daha sonra tırın üstündeki bungalov evin çatı kısmı sökülerek tekrardan tünelden geçmesi denendi. Bungalov evin çatı kısmı söküldüğü halde tünelden geçemeyen tır servis yolundan yoluna devam etti. Tünelde herhangi bir hasar oluşmazken, yolun kısa süre içinde yeniden trafiğe açıldığı bildirildi.
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