Bungalov anlaşmazlığı yüzünden dükkanı birbirine kattı

Sakarya’da bungalov işinde anlaşamadıkları iddia edilen ortaklardan birinin eşi, diğerinin dükkanını bastı. Dükkana gelen kadın, içeride eline ne geldiyse yere fırlattı. Cam şişelerin bir bir kırıldığı dükkan, adeta savaş alanına döndü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.