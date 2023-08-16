Bunaltıcı sıcak ne zaman bitecek?

İstanbul'da birkaç gündür kapalı bir hava hakim. Ama rekor sıcaklıların kayda geçtiği kentler de var. Nem ve güneşten bunalanların en çok merak ettiği ise önümüzdeki günlerde havanın nasıl olacağı. İşte cevabı...

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