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Bunalıma giren yaşlı adam evini yakıp, balkondan atladı

İHA
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Giriş: 05.06.2022 11:09
Antalya’da iddiaya göre, bunalıma giren yaşlı adam evinin üç noktasında yangın çıkardıktan sonra balkondan atlayarak intihar etti. Alevlere teslim olan daire korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.
Yaşlı adam evini yakıp, balkondan atladı
Yaşlı adam evini yakıp, balkondan atladı
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