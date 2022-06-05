05 Haziran 2022, Pazar
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Bunalıma giren yaşlı adam evini yakıp, balkondan atladı
Antalya’da iddiaya göre, bunalıma giren yaşlı adam evinin üç noktasında yangın çıkardıktan sonra balkondan atlayarak intihar etti. Alevlere teslim olan daire korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.