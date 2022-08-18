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Bunalıma giren buzağısını gezintiye çıkardı: Morali bozuk ama idare edecek

İHA
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Giriş: 18.08.2022 09:50
Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaşayan hayvan sever bunalıma giren buzağısını arabaya bindirerek tur attırdı, o anlar 19 yıl önce yaşanan dana Ferhat'ı akıllara getirdi. Aydın Koçyiğit, gezdirip stres attığını söyleyerek, "Sızır Şelalesine götürdüm, çat yaylasına götürdüm. Gezdirdim stres attı biraz. Yine morali bozuk ama idare edecek." dedi.
Bunalıma giren buzağısını gezintiye çıkardı
Bunalıma giren buzağısını gezintiye çıkardı
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