Bunalıma giren buzağısını gezintiye çıkardı: Morali bozuk ama idare edecek

Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaşayan hayvan sever bunalıma giren buzağısını arabaya bindirerek tur attırdı, o anlar 19 yıl önce yaşanan dana Ferhat'ı akıllara getirdi. Aydın Koçyiğit, gezdirip stres attığını söyleyerek, "Sızır Şelalesine götürdüm, çat yaylasına götürdüm. Gezdirdim stres attı biraz. Yine morali bozuk ama idare edecek." dedi.