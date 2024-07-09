Buluşmaya çağırıp öldürdü! Helallik istedi

Kız arkadaşının ‘beni rahatsız ediyor’ dediği Cem Hortum’u buluşmaya çağırıp öldüren Murat Ediz, ambulans gelene kadar cesedin başında bekledi. Ediz, daha sonra bir yakınını arayıp, “Rahmetliyi öldürdüm” diyerek helallik istedi.

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