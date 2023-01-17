17 Ocak 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bulgaristan’dan gelen turistler hayranlıklarını gizleyemediler! “Türkiye’deki yemekler bütün Avrupa Birliği ülkelerinden daha kaliteli”

Bulgaristan’dan gelen turistler hayranlıklarını gizleyemediler! “Türkiye’deki yemekler bütün Avrupa Birliği ülkelerinden daha kaliteli”

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.01.2023 10:24
Bulgaristan’dan Edirne’ye gelen turistler Türk mutfağına hayranlıklarını gizleyemediler. Bulgaristan’nın başkenti Sofya’da yaşayan İspanyol asıllı Arnau Garrofe Farras, “Türkiye’deki yemekler bütün Avrupa Birliği ülkelerinden daha kaliteli” dedi.
Şampiyonluğunu Erdoğan’a sarılarak kutladı
Şampiyonluğunu Erdoğan'a sarılarak kutladı
Ağacın sanata dönüşme yolculuğu
Ağacın sanata dönüşme yolculuğu
İstanbul lodosa teslim!
İstanbul lodosa teslim!
Vahşi cinayette yeni detaylar
Vahşi cinayette yeni detaylar
Türkiye’ye hayran kaldılar!
Türkiye'ye hayran kaldılar!
Sahte imzayla kapının önüne kondu
Sahte imzayla kapının önüne kondu
Haliç’teki çatışmanın altından “Daltonlar” çıktı!
Haliç'teki çatışmanın altından “Daltonlar” çıktı!
Mersin’de gece yarısı feci kaza!
Mersin'de gece yarısı feci kaza!
Sahte rapor şebekesine operayon!
Sahte rapor şebekesine operayon!
İnfluenza yeniden atağa geçti!
İnfluenza yeniden atağa geçti!
Meteoroloji’den fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den fırtına uyarısı!
Halk otobüsünde dehşet anları kamerada!
Halk otobüsünde dehşet anları kamerada!
Daha Fazla Video Göster