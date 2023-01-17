17 Ocak 2023, Salı
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Bulgaristan’dan gelen turistler hayranlıklarını gizleyemediler! “Türkiye’deki yemekler bütün Avrupa Birliği ülkelerinden daha kaliteli”
Bulgaristan’dan Edirne’ye gelen turistler Türk mutfağına hayranlıklarını gizleyemediler. Bulgaristan’nın başkenti Sofya’da yaşayan İspanyol asıllı Arnau Garrofe Farras, “Türkiye’deki yemekler bütün Avrupa Birliği ülkelerinden daha kaliteli” dedi.