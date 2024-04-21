Bulgaristan’da bir Osmanlı mirası: Selvi Camii! 250 yıllık tarihi cami ibadete açıldı

Bulgaristan'da Osmanlı'dan kalma tarihi Selvi Camii, restore edilerek yeniden ibadete açıldı. A Haber muhabiri Sevda Dükkancı, Selvi şehrinin en önemli tarihi sembollerinden olan caminin açılışını bizler için görüntüledi.

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