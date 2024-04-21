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Bulgaristan’da bir Osmanlı mirası: Selvi Camii! 250 yıllık tarihi cami ibadete açıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.04.2024 16:03
Bulgaristan'da Osmanlı'dan kalma tarihi Selvi Camii, restore edilerek yeniden ibadete açıldı. A Haber muhabiri Sevda Dükkancı, Selvi şehrinin en önemli tarihi sembollerinden olan caminin açılışını bizler için görüntüledi.
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