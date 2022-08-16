16 Ağustos 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Bulgaristan-Sırbistan sınırında bitmeyen çile
Türkiye'den Avrupa ülkelerine yük taşıyan tır şoförleri, Bulgaristan Sırbistan sınırında günlerce bekletiliyor. Şoförler, duşun, lavabonun ve hatta yemeklerinin olmadığını söylüyor. Türk tır şoförlerinin yardımına ise Türk Kızılay’ı yetişiyor. A Haber tır şoförlerine mikrofon uzattı, şoförler karşılaştıkları sorunları anlattı.