Bulgaristan-Sırbistan sınırında bitmeyen çile

Türkiye'den Avrupa ülkelerine yük taşıyan tır şoförleri, Bulgaristan Sırbistan sınırında günlerce bekletiliyor. Şoförler, duşun, lavabonun ve hatta yemeklerinin olmadığını söylüyor. Türk tır şoförlerinin yardımına ise Türk Kızılay’ı yetişiyor. A Haber tır şoförlerine mikrofon uzattı, şoförler karşılaştıkları sorunları anlattı.