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Bulgaristan-Sırbistan sınırında bitmeyen çile

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.08.2022 16:58
Türkiye'den Avrupa ülkelerine yük taşıyan tır şoförleri, Bulgaristan Sırbistan sınırında günlerce bekletiliyor. Şoförler, duşun, lavabonun ve hatta yemeklerinin olmadığını söylüyor. Türk tır şoförlerinin yardımına ise Türk Kızılay’ı yetişiyor. A Haber tır şoförlerine mikrofon uzattı, şoförler karşılaştıkları sorunları anlattı.
Bulgaristan-Sırbistan sınırında bitmeyen çile
Bulgaristan-Sırbistan sınırında bitmeyen çile
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