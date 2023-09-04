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Bulgaristan sınırında yangın! Komşu ülkedeki orman yangını Türkiye'yi de tehdit ediyor

A Haber
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Giriş: 04.09.2023 09:33
Son dakika haberleri… Bulgaristan'daki orman yangını Türkiye sınırına kadar geldi. Ayrıntıları Edirne'de bulunan A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
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