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Bülent Ersoy’un müzisyeni Coşkun Kıvılcım: Yakalandığımızı biliyordu hiç bir şey yapmadı!

İHA
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Giriş: 04.11.2021 15:56
Bülent Ersoy'un Kıbrıs konseri öncesi sahte PCR testi nedeniyle tutuklanan müzisyenler, bir ay sonunda serbest kaldı. Türkiye'ye dönen Coşkun Kıvılcım yaşadıklarını anlattı. Ersoy'a dava açmaya hazırlanan Kıvılcım,"Polis eşliğinde konsere çıktıklarını söyleyen Kıvılcım, ”Biz bunları yaşarken Bülent Ersoy hanım otele bir gün öncesinden gittiği için oteldeydi. İletişim sıfır. Yakalandığımızı da biliyordu. Sonrasında bizi otobüsle konsere götürdüler. Konsere biraz geç çıkıldı.'' dedi.
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