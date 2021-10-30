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Bülent Ersoy yine gündemde! Bu kez de orkestrasıyla kavga etti

DHA
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Giriş: 30.10.2021 14:36
Kıbrıs'a konsere giden Bülent Ersoy'un orkestra ekibi sahte PCR testi nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tahliyenin ardından Türkiye'ye dönen Ahmet İzgi, katıldığı magazin programında Bülent Ersoy ile birbirine girdi. Ersoy'dan destek görmediklerini, İbrahim Tatlıses ve dostlarının kendilerine yardım ettiğini söyleyen İzgi'ye ateş püsküren Ersoy, "Allah belalarını versin" dedi.
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