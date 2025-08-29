29 Ağustos 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Buldan’da sarp arazide orman yangını çıktı
Buldan’da sarp arazide orman yangını çıktı

Buldan’da sarp arazide orman yangını çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.08.2025 00:20
Yangın, Buldan ilçesi Çatak Mahallesi Yeraltı mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde zorlu bir araziye sahip ormanlık alanda dumanlar yükselmeye başladı. Alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Buldan Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler müdahalelere devam ediyor. Sarp araziye sahip ormanlık alanda müdahalenin güçlükle yapıldığı öğrenildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Buldan’da sarp arazide orman yangını çıktı
Patlama sonrası evin çatısı alevlere teslim oldu
Patlama sonrası evin çatısı alevlere teslim oldu
Kayınpeder eski damadına kurşun yağdırdı
Kayınpeder eski damadına kurşun yağdırdı
Kastamonu’da geleneksel sünnet şöleni coşkusu
Kastamonu’da geleneksel sünnet şöleni coşkusu
14 suç kaydı olan şüpheli kıskıvrak yakalandı
14 suç kaydı olan şüpheli kıskıvrak yakalandı
Konya’da kavga kanlı bitti: 1 kişi bıçaklandı
Konya’da kavga kanlı bitti: 1 kişi bıçaklandı
Buldan’da sarp arazide orman yangını çıktı
Buldan’da sarp arazide orman yangını çıktı
Bursa’da otomobil traktöre çarptı: 1 yaralı
Bursa’da otomobil traktöre çarptı: 1 yaralı
Eski kulüp başkanına tek kurşun
Eski kulüp başkanına tek kurşun
A Haber bursa’da yangın bölgesinde
A Haber bursa'da yangın bölgesinde
Virajı alamayan kamyon yan yattı!
Virajı alamayan kamyon yan yattı!
Arkadaşı itiraf etti ceset kuyuda bulundu
Arkadaşı itiraf etti ceset kuyuda bulundu
Çaldığı motosikletle yakalanan şüpheli tutuklandı
Çaldığı motosikletle yakalanan şüpheli tutuklandı
Daha Fazla Video Göster