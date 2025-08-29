Buldan’da sarp arazide orman yangını çıktı

Yangın, Buldan ilçesi Çatak Mahallesi Yeraltı mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde zorlu bir araziye sahip ormanlık alanda dumanlar yükselmeye başladı. Alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Buldan Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler müdahalelere devam ediyor. Sarp araziye sahip ormanlık alanda müdahalenin güçlükle yapıldığı öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN