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Buket Özgünlü MASAK'ın incelemesinde! Bağış paralarını ticaret için mi kullandı?

Buket Özgünlü MASAK'ın incelemesinde! Bağış paralarını ticaret için mi kullandı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.09.2024 20:19
Mali suçları araştırma kurulu, sözde hayvansever görünümü altında zenginleşen grupların derneklerini mercek altına aldı. Yapılan para trafiğini belgelerle ortaya koydu. Köpek velisi ismiyle gündem olan Buket Özgünlü’nün bağış paralarını eşi ve eniştesine ait şirketlerde ticaret için kullandığı belirlendi. Özgünlü’nün ananesinin hesabında ise 2021 yılından bu yana ciddi bir artış görüldüğü tespit edildi. İşte detaylar.
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Buket Özgünlü MASAK’ın incelemesinde!
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