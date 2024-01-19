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Bugün karne günü

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Giriş: 19.01.2024 10:35
Milyonlarca öğrenci için yarıyıl tatili bugün başlayacak. Öğrenciler tatilin ardından 5 Şubat'ta tekrar okul sıralarına oturacak.
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