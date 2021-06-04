Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı! | 4 Haziran Cuma hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika açıklamasına göre, kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Ardahan, Kars, Erzurum ile Antalya’nın batısının iç kesimleri ve Toroslar mevkisinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte detaylar...

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