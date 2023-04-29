29 Nisan 2023, Cumartesi
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Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden 20 il için sarı kodlu alarm! İşte 5 günlük hava tahmini raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika güncel hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Alınan bilgilere göre 20 il için sarı kodlu alarm verdi. Yurt genelinde kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı duyurulurken sıcaklıkların yurdun doğusunda 3 ila 5 derece azalacağı öğrenildi. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Yapılan 5 günlük haritalı hava durumu paylaşımında başta İstanbul ve Ankara'da olmak üzere çok sayıda ilde yoğun yağışın beklendiği görüldü.