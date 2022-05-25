25 Mayıs 2022, Çarşamba
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Bugün hava nasıl olacak? İşte il il yurtta hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 25 Mayıs hava durumu tahminleri paylaşıldı. Sıcak havalar Türkiye genelinde etkili olurken, MGM, çarşamba günü Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Kars, Ardahan, Rize ve Ağrı etrafının yağışlı olacağını duyurdu. İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava durumu nasıl olacak? A Haber Meteoroloji Danışmanı Esra Bayhan havanın notlarını anlattı.