Bugün hava nasıl olacak? İşte il il yurtta hava durumu

Sıcak havaların yüzleri güldürdüğü haftanın ardından İstanbul ve Ankara'nın da arasında olduğu birçok il için sağanak yağmur uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 günlük hava durumu raporunda sağanak ve gök gürültüsü işaretleri dikkat çekti. İstanbul ve Ankara'ya ne zaman yağmur yağacak? A Haber Meteoroloji Danışmanı Esra Bayhan detayları anlattı.

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