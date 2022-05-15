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Bugün hava nasıl olacak? İşte il il yurtta hava durumu

A Haber
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Giriş: 15.05.2022 08:56
Sıcak havaların yüzleri güldürdüğü haftanın ardından İstanbul ve Ankara'nın da arasında olduğu birçok il için sağanak yağmur uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 günlük hava durumu raporunda sağanak ve gök gürültüsü işaretleri dikkat çekti. İstanbul ve Ankara'ya ne zaman yağmur yağacak? A Haber Meteoroloji Danışmanı Esra Bayhan detayları anlattı.

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